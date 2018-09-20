البعثة الأممية: نحذر جميع القوات التي تشن هجمات من المناطق المكتظة بالسكان ولاسيما القوات التي يقودها عبد الغني الككلي

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحذر في بيان مقتضب عبر حسابها بـ«تويتر» «جميع القوات التي تشن هجمات من المناطق المكتظة بالسكان، ولا سيما القوات التي يقودها عبد الغني الككلي المعروفة بغنيوة»، وتذكرها بأنها «وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار ويتوجب عليها الالتزام به وتشدد على ان القانون الإنساني الدولي يحظر تعريض حياة المدنيين للخطر».

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