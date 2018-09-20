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البعثة الأممية: نحذر جميع القوات التي تشن هجمات من المناطق المكتظة بالسكان ولاسيما القوات التي يقودها عبد الغني الككلي

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

البعثة الأممية: نحذر جميع القوات التي تشن هجمات من المناطق المكتظة بالسكان ولاسيما القوات التي يقودها عبد الغني الككلي
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحذر في بيان مقتضب عبر حسابها بـ«تويتر» «جميع القوات التي تشن هجمات من المناطق المكتظة بالسكان، ولا سيما القوات التي يقودها عبد الغني الككلي المعروفة بغنيوة»، وتذكرها بأنها «وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار ويتوجب عليها الالتزام به وتشدد على ان القانون الإنساني الدولي يحظر تعريض حياة المدنيين للخطر».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • هذه ليست قوات بل مليشيات اغلبها يدعمها الذيوث السراج و سلامه فلهذا لم يتجرؤا و يقولوا مليشيات. سلامه راعي المليشيات الارهابيه لقد استلم ثمن خيانته مسبقا. من اغلب المليشيات. و لذينا الادله و الإثباتات

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