#ليبيا_الآن| أصدر وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق، قرار رقم 489 لسنة 2018، بشأن الموافقة على منح موظفين تفرغ لغرض الدراسة بالخارج، حيث ستصدر قائمة أخرى بأسماء موظفين آخرين، تم منحهم تفرغ لغرض الدراسة خلال الأيام القادمة.
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