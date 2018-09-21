ليبيا_الآن| أعلنت إدارة الفروع والمحلات بالمجلس البلدي #سبها، عن ورشة عمل “بخ…

#ليبيا_الآن| أعلنت إدارة الفروع والمحلات بالمجلس البلدي #سبها، عن ورشة عمل “بخذ حقك بالقانون”، تستهدف مخاتير المحلات بالمجلس البلدي، وستقام بقاعة الضمان الإجتماعي، يوم الاثنين 24 سبتمبر.
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