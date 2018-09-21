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#ليبيا_الآن| أعلنت إدارة الفروع والمحلات بالمجلس البلدي #سبها، عن ورشة عمل “بخ…

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أعلنت إدارة الفروع والمحلات بالمجلس البلدي #سبها، عن ورشة عمل “بخذ حقك بالقانون”، تستهدف مخاتير المحلات بالمجلس البلدي، وستقام بقاعة الضمان الإجتماعي، يوم الاثنين 24 سبتمبر.

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