#ليبيا_الآن | زار منسق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في #ليبيا محمد صالح برفقة وفدٍ من ممثلي برامج الأمم المتحدة في ليبيا جامعة #بنغازي، واجتمعوا مع رئيسها، لمناقشة العمل الجاري لإعادة التأهيل الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجامعة، بدعمٍ من بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا.



