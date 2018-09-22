#ليبيا_الآن | زار منسق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في #ليبيا محمد صالح برفقة وفدٍ من ممثلي برامج الأمم المتحدة في ليبيا جامعة #بنغازي، واجتمعوا مع رئيسها، لمناقشة العمل الجاري لإعادة التأهيل الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجامعة، بدعمٍ من بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا.
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