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#ليبيا_الآن | زار منسق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في #ليبيا محمد صالح برفقة…

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | زار منسق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في #ليبيا محمد صالح برفقة وفدٍ من ممثلي برامج الأمم المتحدة في ليبيا جامعة #بنغازي، واجتمعوا مع رئيسها، لمناقشة العمل الجاري لإعادة التأهيل الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجامعة، بدعمٍ من بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا.


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