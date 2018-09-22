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#ليبياـالآن| المنظمة #الليبية للسلم والرعاية والإغاثة: ندعو أطراف النزاع في ال…

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| المنظمة #الليبية للسلم والرعاية والإغاثة: ندعو أطراف النزاع في العاصمة #طرابلس إلى أفتح ممرات آمنة لخروج العائلات العالقة والعمالة الوافدة بأماكن الاشتباكات.

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