#ليبياـالآن| مقتل “زيزو الجيباني”، القيادي بأحد الجماعات لإرهابية أثناء مواجهات مع الأجهزة الأمنية في #درنة، في مواجهات مع عناصر غرفة “عمليات عمر المختار”.