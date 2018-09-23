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#ليبياـالآن| مقتل “زيزو الجيباني”، القيادي بأحد الجماعات لإرهابية أثناء مواجهات…

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| مقتل “زيزو الجيباني”، القيادي بأحد الجماعات لإرهابية أثناء مواجهات مع الأجهزة الأمنية في #درنة، في مواجهات مع عناصر غرفة “عمليات عمر المختار”.

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قناة الان

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