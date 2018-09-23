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#ليبياـالآن| حصيلة اشتباكات العاصمة #طرابلس، أمس السبت، 9 قتلى، أليرتفع بذلك …

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| حصيلة اشتباكات العاصمة #طرابلس، أمس السبت، 9 قتلى، أليرتفع بذلك عدد الضحايا من بدء الاشتباكات إلى 115 قتيلًا.

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قناة الان

قناة الان

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