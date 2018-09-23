#ليبياـالآن| حصيلة اشتباكات العاصمة #طرابلس، أمس السبت، 9 قتلى، أليرتفع بذلك عدد الضحايا من بدء الاشتباكات إلى 115 قتيلًا.
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