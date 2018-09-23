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#ليبيا_الآن| أعلنت لجنة العطاءات الرئيسية بوزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤق…

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أعلنت لجنة العطاءات الرئيسية بوزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة، عن تمديد فترة المشاركة في المشاريع الخاصة، بإعمار جامعة #بنغازي (المرحلة الأولى 3-2).


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