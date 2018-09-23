ليبيا_الآن| أعلنت لجنة العطاءات الرئيسية بوزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤق…

#ليبيا_الآن| أعلنت لجنة العطاءات الرئيسية بوزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة، عن تمديد فترة المشاركة في المشاريع الخاصة، بإعمار جامعة #بنغازي (المرحلة الأولى 3-2).



