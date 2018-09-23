ليبيا_الآن| أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف، تعليما…

#ليبيا_الآن| أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف، تعليماته بضرورة تقيد كافة الأجهزة الشرطية، بما ورد في كتاب القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، حيال مطار #بنينا الدولي، بما يكفل تسهيل عمل اللجنة للأرتقاء بمستوى العمل، وتذليل العراقيل أمام حركة وتنقل المواطن.