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#ليبيا_الآن| أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف، تعليما…

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف، تعليماته بضرورة تقيد كافة الأجهزة الشرطية، بما ورد في كتاب القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، حيال مطار #بنينا الدولي، بما يكفل تسهيل عمل اللجنة للأرتقاء بمستوى العمل، وتذليل العراقيل أمام حركة وتنقل المواطن.

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