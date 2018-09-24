ليبياـالآن| ألغت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، رحلتي رقم 974/971 / مصراتة – اس…

#ليبياـالآن| ألغت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، رحلتي رقم 974/971 / مصراتة – اسطنبول – مصراتة ،التي كانت مقررة اليوم الإثنين، بسبب توقف شركة الخدمات في مطار #اسطنبول عن تقديم الخدمات لرحلاتها.
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