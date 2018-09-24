ليبياـالآن| #يونيسف: أسفرت الاشتباكات التي شهدتها العاصمة #طرابلس منذ 27 أغس…

#ليبياـالآن| #يونيسف: أسفرت الاشتباكات التي شهدتها العاصمة #طرابلس منذ 27 أغسطس، عم مقتل ثمانية أطفال. فيما ارتفع العدد الإجمالي للنازحين إلى 25.000 نازح، إذ نزحت 1.200 عائلة خلال الـ 48 ساعة الماضية، ومعظم النازحين من الأطفال.