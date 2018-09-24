#ليبياـالآن| قائد إحدى الميلشيات في #طرابلس، بشير خلف الله الملقّب بـ”البقرة”، يهدد باستهداف مطار معيتيقة، فيما حال تفرج “قوة الردع الخاصة” عن سجناء يتبعونه.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبياـالآن| “المشير خليفة حفتر”، القائد العام للقوات المسلحة #الليبية، يصد…
تم النشر منذُ 53 دقيقة
حلول لعلاج الصداع بالأعشاب “إنفوغراف”.
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبياـالآن| أعمال الملتقى التوظيفي الثاني فب #بنغازي يجمع 20 شركة لاجراء مق…
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبياـالآن| #يونيسف: أسفرت الاشتباكات التي شهدتها العاصمة #طرابلس منذ 27 أغس…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
أضف تعليقـك