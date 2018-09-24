عاجل

#ليبياـالآن| قائد إحدى الميلشيات في #طرابلس، بشير خلف الله الملقّب بـ”البقرة”…

تم النشر منذُ 26 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| قائد إحدى الميلشيات في #طرابلس، بشير خلف الله الملقّب بـ”البقرة”، يهدد باستهداف مطار معيتيقة، فيما حال تفرج “قوة الردع الخاصة” عن سجناء يتبعونه.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك