#ليبياـالآن| قائد إحدى الميلشيات في #طرابلس، بشير خلف الله الملقّب بـ”البقرة”، يهدد باستهداف مطار معيتيقة، فيما حال تفرج “قوة الردع الخاصة” عن سجناء يتبعونه.