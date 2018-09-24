ليبيا_الآن | وقّع عمداء بلديات #أبو_سليم، #طرابلس المركز، #سوق_الجمعة، #تا…

#ليبيا_الآن | وقّع عمداء بلديات #أبو_سليم، #طرابلس المركز، #سوق_الجمعة، #تاجوراء، و #مصراتة على محضر اتفاق في اطار الجهود المبذولة لإيقاف نزيف العاصمة، وتجنيبها ويلات الدمار والحروب، ضمن الجهود المبذولة لإيقاف الإشتباكات التي تشهدها المدينة.