ليبيا_الآن | وقّع عمداء بلديات #أبو_سليم، #طرابلس المركز، #سوق_الجمعة، #تا…

#ليبيا_الآن | وقّع عمداء بلديات #أبو_سليم، #طرابلس المركز، #سوق_الجمعة، #تاجوراء، و #مصراتة على محضر اتفاق في اطار الجهود المبذولة لإيقاف نزيف العاصمة، وتجنيبها ويلات الدمار والحروب، ضمن الجهود المبذولة لإيقاف الإشتباكات التي تشهدها المدينة.
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