ليبيا_الآن | إجتمع عضو المجلس البلدي #الكفرة مسعود عبدالله ظهر اليوم اجتماع م…

#ليبيا_الآن | إجتمع عضو المجلس البلدي #الكفرة مسعود عبدالله ظهر اليوم اجتماع مع مدير إدارة التجاره الداخليه مرعي التائب، للإتفاق على شحن 6 شاحنات محمّلة بـ5800 كيس من الدقيق للمخابز.