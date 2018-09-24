ليبيا_الآن | إجتمع عضو المجلس البلدي #الكفرة مسعود عبدالله ظهر اليوم اجتماع م…

#ليبيا_الآن | إجتمع عضو المجلس البلدي #الكفرة مسعود عبدالله ظهر اليوم اجتماع مع مدير إدارة التجاره الداخليه مرعي التائب، للإتفاق على شحن 6 شاحنات محمّلة بـ5800 كيس من الدقيق للمخابز.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
دورية مع البحرية الليبية حيث المهربين والمتطرفين وحتى #الناتو رأس الهلال – شرق …
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبيا_الآن | إلتقى مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا أحمد حمزة وأمي…
تم النشر منذُ 1 ساعة
#عاجل|المتحدث الإعلامي للواء السابع سعد الهمالي، يؤكد لـ #الرائد، عقد اجتماع …
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
تم النشر منذُ 2 ساعتين
أضف تعليقـك