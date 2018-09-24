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#ليبيا_الآن | إجتمع عضو المجلس البلدي #الكفرة مسعود عبدالله ظهر اليوم اجتماع م…

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إجتمع عضو المجلس البلدي #الكفرة مسعود عبدالله ظهر اليوم اجتماع مع مدير إدارة التجاره الداخليه مرعي التائب، للإتفاق على شحن 6 شاحنات محمّلة بـ5800 كيس من الدقيق للمخابز.

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