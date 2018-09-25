ليبيا_الآن| بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، بفعاليات الدورة 73 للج…

#ليبيا_الآن| بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، بفعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة #نيويورك، أمس الأثنين، ووزيرة خارجية النمسا كارين كناسيل، العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطويرها، وصرحت الوزيرة بأن هناك مبلغ مخصص لليبيا، بصندوق المساعدات بالنمسا، واستفسرت عن كيفية تقديم المساعدات خلال هذه الظروف.
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