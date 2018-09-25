ليبيا_الآن| أعلنت وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة، عن الشروط العامة للد…

#ليبيا_الآن| أعلنت وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة، عن الشروط العامة للدخول في (مناقصة محدودة)، لغرض تنفيذ مشروع إنشاء سياج حول الأرض المُخصصة لجامعة #إجدابيا، وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (519) لسنة 2018 ميلادي.
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