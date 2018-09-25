ليبيا_الآن| صرح المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،أمس الأ…

#ليبيا_الآن| صرح المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،أمس الأثنين، بأن أكثر من 2,6 مليون طفل بحاجة للمساعدة بليبيا، ونصف مليون طفل بطرابلس بخطر، حيث نزحت أكثر من 1,200 عائلة خلال الـ 48 ساعة الماضية، بسبب الإشتباكات #بطرابلس، والإجمالي للنازحين أكثر من 25,000 نازح، ونصف العدد من الأطفال، وهناك أيضاً أطفال يتم تجنيدهم للقتال، وهنالك 500 حالة مصابة بالحصبة، معظمها من الأطفال، وربما تأخير لبدء السنة الدراسية ب3 أكتوبر، بسبب إيواء النازحين بالمدارس.
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
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