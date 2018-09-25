ليبيا_الآن|باشرت إحدى الشركات الوطنية المساندة، بإشراف إدارة المتابعة وضمان ال…

#ليبيا_الآن|باشرت إحدى الشركات الوطنية المساندة، بإشراف إدارة المتابعة وضمان الجودة ببلدية #بنغازي، اليوم الثلاثاء، حملة نظافة وكنس وإزالة الأتربة والقمامة بأمتداد الطريق الدائرى الثالث “طريق السريع”، من جزيرة بوشليف إلى تقاطع طريق العروبة، مع الطريق الدائرى الثالث.
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