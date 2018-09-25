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#ليبيا_الآن | إجتمع وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة مع وزير خارجية #فرنسا …

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إجتمع وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة مع وزير خارجية #فرنسا جان إيف لودريان، بحضور وزراء خارجية #الجزائر و #المغرب و #تونس، وممثلة الشؤون الخارجية للإتحاد الأوروبي فردريكا موغريني وممثل الإتحاد الافريقي وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وممثلي الإتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية و #إيطاليا، بمشاركة كل من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والمبعوث الأممي غسان سلامة عبر اتصال مصور. وبحث اللقاء ما يجري في العاصمة #طرابلس حالياً والأخطار التي تهدد المدنيين و ممتلكاتهم والبنية التحتية، وضرورة معالجة الوضع الخطير، وضرورة وقف الأقتتال والتوصل إلى حل سياسي بمشاركة جميع الأطراف، و إبعاد العاصمة طرابلس عن الصراعات بالإضافة إلى أهمية التهيئة اللازمة لإجراء الإنتخابات وإيجاد قاعدة قانونية للإستفتاء على الدستور




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قناة الان

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