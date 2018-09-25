ليبيا_الآن | إلتقى وزير خارجية حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، على هامش المشار…

#ليبيا_الآن | إلتقى وزير خارجية حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، على هامش المشاركة في فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في #نيويورك ، أميركا، مع مستشار جمهورية #النمسا سباستيان كورز، لبحث المستجدات وسُبل التعاون.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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