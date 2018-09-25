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#ليبيا_الآن | إلتقى وزير خارجية حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، على هامش المشار…

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إلتقى وزير خارجية حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، على هامش المشاركة في فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في #نيويورك ، أميركا، مع مستشار جمهورية #النمسا سباستيان كورز، لبحث المستجدات وسُبل التعاون.


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