ليبياـالآن| التقى المبعوث الأممي إلى #ليبيا، غسان سلامة، بكل من مقرر اللجنة ا…

#ليبياـالآن| التقى المبعوث الأممي إلى #ليبيا، غسان سلامة، بكل من مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا “أحمد حمزة” و “بشير العموري”، مسؤول قسم القانون الدولي الإنساني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، لبحث آخر تطورات الأوضاع الأمنية والإنسانية التي شهدتها ولازالت تشهدها العاصمة الليبية #طرابلس وأثرها على الوضع الإنساني.





