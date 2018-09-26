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#ليبياـالآن| التقى المبعوث الأممي إلى #ليبيا، غسان سلامة، بكل من مقرر اللجنة ا…

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| التقى المبعوث الأممي إلى #ليبيا، غسان سلامة، بكل من مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا “أحمد حمزة” و “بشير العموري”، مسؤول قسم القانون الدولي الإنساني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، لبحث آخر تطورات الأوضاع الأمنية والإنسانية التي شهدتها ولازالت تشهدها العاصمة الليبية #طرابلس وأثرها على الوضع الإنساني.



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