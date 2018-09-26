عدسة #الرائد ترصد غرق شوارع العاصمة بمياه الأمطار، ومعاناة المواطنين العالقين … #شاهد.
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ٌقناة الرائد
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