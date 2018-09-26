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#الرائد_أخبار مركز الشرطة ووحدة المرور بمنطقة #صياد تباشر، الأربعاء، عملها ب…

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#الرائد_أخبار

مركز الشرطة ووحدة المرور بمنطقة #صياد تباشر، الأربعاء، عملها بإقامة بوابات أمنية في المنطقة؛ لضبط جميع المخالفات المرورية، ونزع تعتيم الزجاج عن السيارات، وضبط أي سلاح غير مرخص.

#ليبيا



عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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