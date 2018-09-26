ليبيا_الآن| بحث وفد مكلف من الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، متمثل في أدار…

#ليبيا_الآن| بحث وفد مكلف من الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، متمثل في أدارة الكوارث، وبرنامج القوافل الطبية، ووحدة الإمداد، مع فرع الهلال الأحمر #زليتن، أوضاع النازحين جراء الأشتباكات #بطرابلس، ثم زار الوفد العاصمة للوقوف علي أوضاع فرع #طرابلس بشكل مباشر.





