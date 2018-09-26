ليبيا_الآن| بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق محم…

#ليبيا_الآن| بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق محمد الشيباني،اليوم الأربعاء، مع الوفد المعني بلقاء الإتحاد الأوروبي، وضم الوفد مدير مكتب شؤون إيطاليا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ورئيس الفريق المعني بالهجرة والتنسيق مع المجتمع الدولي، ومدير إدارة المتابعة برئاسة الوزراء، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ورئيس القسم الأوروبي بإدارة العلاقات والتعاون، ملف الهجرة وتحديد الأولويات، والقدرات الأمنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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