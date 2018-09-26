ليبيا_الآن| أعلنت وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة، عن دعوة مشاركة والشر…

#ليبيا_الآن| أعلنت وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة، عن دعوة مشاركة والشروط العامة للدخول في (مناقصة محدودة)، لغرض تنفيذ مشروع إنشاء وصيانة ببعض المؤسسات التعليمية ببلدية #القبة.







