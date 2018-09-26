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#ليبيا_الآن| أعلنت وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة، عن دعوة مشاركة والشر…

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أعلنت وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة، عن دعوة مشاركة والشروط العامة للدخول في (مناقصة محدودة)، لغرض تنفيذ مشروع إنشاء وصيانة ببعض المؤسسات التعليمية ببلدية #القبة.




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