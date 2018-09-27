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#ليبيا_الآن | باشرت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي #بنغازي بأعمال تنظيف شبك…

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | باشرت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي #بنغازي بأعمال تنظيف شبكات وغرف تصريف مياه الأمطار فى نفق الطريق الدائري الثالث، وجزيرة دوران السرتي، وغرف تفتيش سيدي يونس، إضافة إلى صيانة محطتين كانتا في مناطق الاشتباكات، وخط المياه المغذي لمنطقة رحبة العجيلات، وتنفيذ خط صرف صحي وتركيب مواسير لحل مختنق طفح المياه في منطقة السرتي.





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