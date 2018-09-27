الرائد_أخبار عميد بلدية #سرت مختار المعداني يطالب، الأربعاء، وزير العدل المف…

#الرائد_أخبار

عميد بلدية #سرت مختار المعداني يطالب، الأربعاء، وزير العدل المفوض في حكومة الوفاق، بالعمل على تنفيذ قرار المجلس الرئاسي “1304” القاضي بإخلاء سبيل المحتجزين والمعتقلين والموقوفين الذين تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونية، ولم يتخذ أي إجراء بشأنهم.

#ليبيا