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#الرائد_أخبار عميد بلدية #سرت مختار المعداني يطالب، الأربعاء، وزير العدل المف…

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#الرائد_أخبار

عميد بلدية #سرت مختار المعداني يطالب، الأربعاء، وزير العدل المفوض في حكومة الوفاق، بالعمل على تنفيذ قرار المجلس الرئاسي “1304” القاضي بإخلاء سبيل المحتجزين والمعتقلين والموقوفين الذين تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونية، ولم يتخذ أي إجراء بشأنهم.
#ليبيا

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ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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