عاجل

#ليبيا_الآن | إجتمع مسؤول قطاع التعليم #تازربو علي مفتاح يوسف مع مدير إدارة ال…

تم النشر منذُ 36 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إجتمع مسؤول قطاع التعليم #تازربو علي مفتاح يوسف مع مدير إدارة المعاهد العليا في وزارة التعليم عبدالقادر صالح، لمناقشة تنفيذ قرار فتح المعهد العالي تازربو ودعمه.


عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك