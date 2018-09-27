ليبيا_الآن | إجتمع مسؤول قطاع التعليم #تازربو علي مفتاح يوسف مع مدير إدارة ال…

#ليبيا_الآن | إجتمع مسؤول قطاع التعليم #تازربو علي مفتاح يوسف مع مدير إدارة المعاهد العليا في وزارة التعليم عبدالقادر صالح، لمناقشة تنفيذ قرار فتح المعهد العالي تازربو ودعمه.



