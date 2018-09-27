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#ليبياـالآن| بعد توقف عامين كاملين، مصرف الوحده فرع #سرت يفتتح أبوابه مجددًا …

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| بعد توقف عامين كاملين، مصرف الوحده فرع #سرت يفتتح أبوابه مجددًا أمام المواطنين. وكان مقر المصرف تعرض لأضرار جسيمة أثناء فترة سيطرة تنظيم #داعش على #سرت.




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