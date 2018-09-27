#ليبياـالآن| بعد توقف عامين كاملين، مصرف الوحده فرع #سرت يفتتح أبوابه مجددًا أمام المواطنين. وكان مقر المصرف تعرض لأضرار جسيمة أثناء فترة سيطرة تنظيم #داعش على #سرت.







