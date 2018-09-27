#ليبياـالآن| نجحت إدارة الحاسب الآلي بشركة الخليج العربي للنفط، من انهاء مشروع الربط اللاسلكي لحقل #النافورة، وأوضحت الشركة في بيان لها أنه نظرُا لبعد الإدارات عن بعضها، وعدم وجود بنية تحتيه لشبكة الحاسب الآلي فقد قدمت حلول ربط عن طريق شبكة الهاتف، باستخدام معدات VDSL ،حيث توفر هذه المعدات سرعة أقصاه 12.5 Mbps، في حالة عدم وجود أي مشاكل في كابل الهاتف.