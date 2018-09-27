ليبياـالآن| أصدر “فائز السراج”، رئيس المجلس الرئاسي قرارًا بنقل تبعية الحرس ا…

#ليبياـالآن| أصدر “فائز السراج”، رئيس المجلس الرئاسي قرارًا بنقل تبعية الحرس الرئاسي ليصبح تابعًا إداريًا وماليًا إلى رئاسة الأركان العامة.
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