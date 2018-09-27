عاجل

#ليبياـالآن| أصدر “فائز السراج”، رئيس المجلس الرئاسي قرارًا بنقل تبعية الحرس ا…

تم النشر منذُ 21 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| أصدر “فائز السراج”، رئيس المجلس الرئاسي قرارًا بنقل تبعية الحرس الرئاسي ليصبح تابعًا إداريًا وماليًا إلى رئاسة الأركان العامة.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك