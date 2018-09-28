ليبيا_الآن | شهد الفرع البلدي #قصر_أحمد حفل تسليم وإستلام، بين رئيس الفرع الس…

#ليبيا_الآن | شهد الفرع البلدي #قصر_أحمد حفل تسليم وإستلام، بين رئيس الفرع السابق كمال درويش، بعد إعفاءه من مهامه بناءًا على طلبه، ورئيس الفرع المكلف أيمن الدرويش. وتم تكريم تارئيس السابق تقديراً لجهوده طيلة توليه مهام رئاسة الفرع.
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