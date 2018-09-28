عاجل

#ليبيا_الآن | شهد الفرع البلدي #قصر_أحمد حفل تسليم وإستلام، بين رئيس الفرع الس…

تم النشر منذُ 56 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | شهد الفرع البلدي #قصر_أحمد حفل تسليم وإستلام، بين رئيس الفرع السابق كمال درويش، بعد إعفاءه من مهامه بناءًا على طلبه، ورئيس الفرع المكلف أيمن الدرويش. وتم تكريم تارئيس السابق تقديراً لجهوده طيلة توليه مهام رئاسة الفرع.




عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك