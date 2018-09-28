ليبيا_الآن | إلتقى النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب أمس، ر…

#ليبيا_الآن | إلتقى النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب أمس، رئيس لجنة الحوار في مجلس النواب عبدالسلام نصية، بحضور المبعوث الأممي لدى #ليبيا غسان سلامة، لمناقشة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفقًا لمخرجات اللقاء السابق، وآلية اختيار المجلس الرئاسي المتفق عليها بين المجلسين.