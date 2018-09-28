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#ليبيا_الآن | ناقش وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف آليات تطوير …

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | ناقش وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف آليات تطوير مستوى الأداء المهني والإداري للوزارة والجهات التابعة لها، خلال اجتماعه مع مديري الإدارات العامة والمكاتب في ديوان الوزارة.




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