#ليبيا_الآن | ناقش وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف آليات تطوير مستوى الأداء المهني والإداري للوزارة والجهات التابعة لها، خلال اجتماعه مع مديري الإدارات العامة والمكاتب في ديوان الوزارة.
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