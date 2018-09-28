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#ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #جالو شعيب الأمين مع لجنة المسح الشامل لمنطقة ا…

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #جالو شعيب الأمين مع لجنة المسح الشامل لمنطقة الواحات المكلفة من المؤسسة الوطنية للنفط، لمتابعة النتائج التي تصولت إليها، والتحضير لإعداد التقارير النهائية، بعد إرسال عينات للمملكة المتحدة، وإنجاز 90% من العمل.




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