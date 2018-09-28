ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #جالو شعيب الأمين مع لجنة المسح الشامل لمنطقة ا…

#ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #جالو شعيب الأمين مع لجنة المسح الشامل لمنطقة الواحات المكلفة من المؤسسة الوطنية للنفط، لمتابعة النتائج التي تصولت إليها، والتحضير لإعداد التقارير النهائية، بعد إرسال عينات للمملكة المتحدة، وإنجاز 90% من العمل.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#بنغازي .. مدينة تتنفس رياضة “الفري ستايل” بنغازي- ليبيا (محمد البوسيفي ) رغم…
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبيا_الآن | أعلن المجلس البلدي #سرت، أنه اعتباراً من يوم غد السبت 29/09/2018…
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبيا_الآن | ناقش وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف آليات تطوير …
تم النشر منذُ 2 ساعتين
لقيت وصيفة ملكة جمال العراق السابقة #تارا_فارس حتفها على خلفية عملية اغتيال است…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
أضف تعليقـك