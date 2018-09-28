#ليبيا_الآن | نظّم متطوعو الهلال الأحمر الليبي فرع #الزاوية، بالتعاون مع بيوت الشباب، حملة نظافة موسعة للطرقات وحملة تشجيير، كجانب من مساعدة السلطات المحلية في المدينة.
تعليق
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مازال ماشفتوا شي يا من خرجتم على ولي امرنا الشرعي يا من تسمون انفسكم بالثوار او الوية او غيرها اوي كانوا اطباء او مدنيون ذكور او نساء صغار كبار لا نفرق بينكم اوي اي ميليشيات وخاصة من تدعي بانها سلفية مثل مكافحة الجريمة او غيرها ويا ردع الخونة
فان الشباب السلفية الحقيقية سلفية ولي الامر في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او غيرهم او منضمون للسلفية خروجوا على ولي امرنا الشهيد نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
وهذه احدى وصايا الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .
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