#ليبيا_الآن | نظّم متطوعو الهلال الأحمر الليبي فرع #الزاوية، بالتعاون مع بيوت الشباب، حملة نظافة موسعة للطرقات وحملة تشجيير، كجانب من مساعدة السلطات المحلية في المدينة.







