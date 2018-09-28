ليبيا_الآن| أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع #سبها، بسبب هطول الأمطار الغ…

#ليبيا_الآن| أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع #سبها، بسبب هطول الأمطار الغزيرة بالمنطقة الجنوبية، للمواطنين الإتصال بغرفة الطواريء والعمليات بالجمعية، في حالة وجود أي إصابات أو أضرار، على الرقم 0915139133.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالحكومة الليبية المؤقتة، من مدير …
تم النشر منذُ 1 ساعة
#الرائد_منوعات غزارة الأمطار تسبب بحدوث سيل في #وادي_تاروت في منطقة #الشاطئ. …
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبيا_الآن | #فيديو | أقرت لجنة إعادة الاستقرار لمدينة #بنغازي خلال اجتماعها…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
تم النشر منذُ 2 ساعتين
أضف تعليقـك