ليبيا_الآن| أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع #سبها، بسبب هطول الأمطار الغ…

#ليبيا_الآن| أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع #سبها، بسبب هطول الأمطار الغزيرة بالمنطقة الجنوبية، للمواطنين الإتصال بغرفة الطواريء والعمليات بالجمعية، في حالة وجود أي إصابات أو أضرار، على الرقم 0915139133.