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#ليبيا_الآن| أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع #سبها، بسبب هطول الأمطار الغ…

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع #سبها، بسبب هطول الأمطار الغزيرة بالمنطقة الجنوبية، للمواطنين الإتصال بغرفة الطواريء والعمليات بالجمعية، في حالة وجود أي إصابات أو أضرار، على الرقم 0915139133.

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قناة الان

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