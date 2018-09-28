#ليبيا_الآن| اختتام ورشة عمل تدريب أساسيات الحوار المناظرة، أمس الخميس، بالمركز الثقافي #كاباو، الذي تنظمه مؤسسة الحوار والمناظرة، ومنظمة صوت الشعب الأمازيغية، بحضور المجلس البلدي كاباو، ومجلس الإصلاح الإجتماعي، وأعيان المدينة وأولياء الأمور المناظرين.
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
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