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#ليبيا_الآن| اختتام ورشة عمل تدريب أساسيات الحوار المناظرة، أمس الخميس، بالمركز…

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| اختتام ورشة عمل تدريب أساسيات الحوار المناظرة، أمس الخميس، بالمركز الثقافي #كاباو، الذي تنظمه مؤسسة الحوار والمناظرة، ومنظمة صوت الشعب الأمازيغية، بحضور المجلس البلدي كاباو، ومجلس الإصلاح الإجتماعي، وأعيان المدينة وأولياء الأمور المناظرين.






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