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#ليبيا_الآن | إجتمع وزير خارجية حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة مع مسؤولي جمعية …

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إجتمع وزير خارجية حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة مع مسؤولي جمعية الأعمال الليبية الأمريكية، على هامش الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في #نيويورك، #أمريكا، في مقر مبنى البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة. وبحث اللقاء الفرص الإستثمارية المتاحة في #ليبيا في المجالات المختلفة، والبرامج والمشاريع التنموية والخدمية، وإعادة إعمار المدن الليبية.



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