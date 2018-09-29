#ليبيا_الآن | إجتمع وزير خارجية حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة مع مسؤولي جمعية الأعمال الليبية الأمريكية، على هامش الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في #نيويورك، #أمريكا، في مقر مبنى البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة. وبحث اللقاء الفرص الإستثمارية المتاحة في #ليبيا في المجالات المختلفة، والبرامج والمشاريع التنموية والخدمية، وإعادة إعمار المدن الليبية.
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