#ليبيا_الآن | تفقّد عميد بلدية #المرج وهبي أنور الرخ سير عمل وضع الطبقة الأولى من مادة الإسفلت على طريق المدخل الغربي للمدينة، بعد إتمام التجهيزات اللازمة للبنية التحتية بالطريق، والذي تنفذه شركة المعارف الحديثة، بإشراف مهندسي مكتب مشروعات الإسكان والمرافق المرج.







