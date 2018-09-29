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#ليبيا_الآن | كثّف مكتب الخدمات العامة #أبو_سليم حملات تنظيف شوارع المدينة، لل…

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | كثّف مكتب الخدمات العامة #أبو_سليم حملات تنظيف شوارع المدينة، للحد من انسداد غرف تصريف مياه الامطار، لما يسببه ذلك من مشاكل بتكوين برك تعيق المارة. ورافق مكتب الخدمات خلال هذه الأعمال وحدة مرور ابوسليم.







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