ليبيا_الآن | كثّف مكتب الخدمات العامة #أبو_سليم حملات تنظيف شوارع المدينة، لل…

#ليبيا_الآن | كثّف مكتب الخدمات العامة #أبو_سليم حملات تنظيف شوارع المدينة، للحد من انسداد غرف تصريف مياه الامطار، لما يسببه ذلك من مشاكل بتكوين برك تعيق المارة. ورافق مكتب الخدمات خلال هذه الأعمال وحدة مرور ابوسليم.













