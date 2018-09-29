ليبياـالآن| “دونالد تاسك”، رئيس الاتحاد #الأوروبي: الاتجار بالبشر فاقم من حال…

#ليبياـالآن| “دونالد تاسك”، رئيس الاتحاد #الأوروبي: الاتجار بالبشر فاقم من حالة المعاناة في #ليبيا التي تعاني من انعدام الاستقرار. مجلس الأمن الدولي أعلن أسماء متهمين بالاتجار بالبشر، وعلى المجتمع الدولي أن يدينهم ويقدمهم للعدالة.