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#ليبياـالآن| “فائز السراج”، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق: إجراء الانتخابا…

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| “فائز السراج”، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق: إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية هو الطريق الأمثل لإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار في #ليبيا. وعقد لقاء مع مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “عماد السائح”، لبحث مدى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فور استيفاء الشروط الدستورية والقانونية، والأمور الفنية ذات العلاقة.

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قناة الان

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