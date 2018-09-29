ليبياـالآن| “فائز السراج”، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق: إجراء الانتخابا…

#ليبياـالآن| “فائز السراج”، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق: إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية هو الطريق الأمثل لإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار في #ليبيا. وعقد لقاء مع مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “عماد السائح”، لبحث مدى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فور استيفاء الشروط الدستورية والقانونية، والأمور الفنية ذات العلاقة.
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