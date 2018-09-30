#ليبياـالآن| شبكة (PBS) الأميركية: من المرجح أن يعود تنظيم #داعش إلى المشهد #الليبي، عن طريق شن هجمات مباغتة ومميتة. التنظيم الإرهابي يستغل الانقسام السياسي، والفراغ الأمني في #ليبيا، خاصة أن الأجهزة الأمنية غير مجهزة بما يكفي لمواجهة إرهاب #داعش.

بدوره، لفت الملحلل الساسي “فريدري ويري” للقناة، إلى أن غياب الرقابة على السجون ومراكز التوقيف – التي تشهد انتهاكات خطيرة- تساعد المساجين لتقبل الفكر المتشدد والمتطرف.