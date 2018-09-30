عاجل

#ليبياـالآن| الحراك #الأمازيغي الدستوري: مصرون على التمسك بحق الأمازيغ في إدرا…

تم النشر منذُ 11 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| الحراك #الأمازيغي الدستوري: مصرون على التمسك بحق الأمازيغ في إدراج مطالبهم المشروعة والطبيعية في الدستور #الليبي، والتي توافقوا عليها مع الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور.
بعد الجهود التي شارك فيها الأمازيغ من خلال الحوارات مع الهيئة والتي كان آخرها جلسة التفاوض في مايو 2017 ، بمدينة يفرن في جبل نفوسه ، والتي تم فيها الاتفاق على النقاط العالقة والتي تشمل الهوية واللغة والتمثيل النيابي، أخلت الهيئة بما تم الاتفاق عليه ، وقامت بإقرار مشروع الدستور منفردة دون حرصها على إتمام مرحلة التوافق.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق