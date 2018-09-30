ليبياـالآن| الحراك #الأمازيغي الدستوري: مصرون على التمسك بحق الأمازيغ في إدرا…

#ليبياـالآن| الحراك #الأمازيغي الدستوري: مصرون على التمسك بحق الأمازيغ في إدراج مطالبهم المشروعة والطبيعية في الدستور #الليبي، والتي توافقوا عليها مع الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور.

بعد الجهود التي شارك فيها الأمازيغ من خلال الحوارات مع الهيئة والتي كان آخرها جلسة التفاوض في مايو 2017 ، بمدينة يفرن في جبل نفوسه ، والتي تم فيها الاتفاق على النقاط العالقة والتي تشمل الهوية واللغة والتمثيل النيابي، أخلت الهيئة بما تم الاتفاق عليه ، وقامت بإقرار مشروع الدستور منفردة دون حرصها على إتمام مرحلة التوافق.