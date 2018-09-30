#ليبياـالآن| وافقت شركة “البريقة لتسويق النفط” على التعاقد مع بعض محطات الوقود الخاصة لتولي بيع وتوزيع الوقود للمستهلك تحت مسئوليتها وإشرافها المباشر.
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