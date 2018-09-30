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#ليبياـالآن| وافقت شركة “البريقة لتسويق النفط” على التعاقد مع بعض محطات الوقود …

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| وافقت شركة “البريقة لتسويق النفط” على التعاقد مع بعض محطات الوقود الخاصة لتولي بيع وتوزيع الوقود للمستهلك تحت مسئوليتها وإشرافها المباشر.

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قناة الان

قناة الان

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