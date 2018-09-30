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#ليبياـالآن|وافق ديوان المحاسبة #الليبي – #البيضاء، على إجراء تعاقد لصالح وزا…

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن|وافق ديوان المحاسبة #الليبي#البيضاء، على إجراء تعاقد لصالح وزارة الداخلية بالحكومة #الليبية المؤقتة لتوريد كاميرات مراقبة بقيمة (10,000.000د.ل) عشرة ملايين د.ل.

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