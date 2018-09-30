ليبياـالآن|وافق ديوان المحاسبة #الليبي – #البيضاء، على إجراء تعاقد لصالح وزا…

#ليبياـالآن|وافق ديوان المحاسبة #الليبي – #البيضاء، على إجراء تعاقد لصالح وزارة الداخلية بالحكومة #الليبية المؤقتة لتوريد كاميرات مراقبة بقيمة (10,000.000د.ل) عشرة ملايين د.ل.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبياـالآن| وافقت شركة “البريقة لتسويق النفط” على التعاقد مع بعض محطات الوقود …
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / قناة الان
#الرائد_منوعات أحوال الطقس المتوقعة ليوم الأحد. #ليبيا
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#الرائد_أخبار مديرية أمن #مصراتة تدعو المسافرين عبر الطريق الساحلي بين منطقة …
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبياـالآن| ضبطت مديرية أمن #سرت كمية من الخمور المصنعة محلياً والمعدة للبيع،…
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / قناة الان
أضف تعليقـك