ليبياـالآن|وافق ديوان المحاسبة #الليبي – #البيضاء، على إجراء تعاقد لصالح وزا…

#ليبياـالآن|وافق ديوان المحاسبة #الليبي – #البيضاء، على إجراء تعاقد لصالح وزارة الداخلية بالحكومة #الليبية المؤقتة لتوريد كاميرات مراقبة بقيمة (10,000.000د.ل) عشرة ملايين د.ل.