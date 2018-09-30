الرائد_أخبار وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تؤكد استمرارها في تنفيذ كافة بنود ا…

#الرائد_أخبار

وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تؤكد استمرارها في تنفيذ كافة بنود الترتيبات الأمنية المتفق عليها، داعية جميع المواطنين إلى التكاتف ومساندة الأجهزة الأمنية؛ لضمان نجاح الترتيبات الأمنية، وعدم الالتفات إلى ما تنشره بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي.

#ليبيا