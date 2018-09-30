ليبيا_الآن| كلف المجلس البلدي #زليتن، شركة السندان لإستيراد معدات الورش، بتوف…

#ليبيا_الآن| كلف المجلس البلدي #زليتن، شركة السندان لإستيراد معدات الورش، بتوفير مستلزمات أساسية لقسم هيئة السلامة الوطنية زليتن، بقيمة 73 ألف دينار، وشركة التقدم الزاهر للف المولدات الكهربائية ومضخات المياه، بصيانة وتوفير المضخات لمحطات ضخ الصرف الصحي بالبلدية بقيمة 59 ألف دينار، لدعم الجهات الحكومية بالبلدية.